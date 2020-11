Lewis Hamilton minaccia di lasciare la F1? Non solo soldi, cosa c'è dietro: quelle voci in Mercedes su Toto Wolff

03 novembre 2020 a

"Non ci sono garanzie che io resti in Formula 1 l'anno prossimo". Lewis Hamilton, campione del mondo della Formula 1, probabilmente recita una parte per spuntare condizioni più favorevoli nel prolungamento del contratto con la Mercedes. Lavorando, su questa strategia, assieme a Toto Wolff, perché come ha sottolineato il boss austriaco "io e Lewis siamo in simbiosi". I due, in questa partita, hanno i loro interessi.Wolff, attuale team principal della casa tedesca, vuole salire di ruolo. Punta a un posto nel consiglio d'amministrazione della Daimler, magari con un incarico di supervisione del progetto F1, lasciando le responsabilità di team principal all'attuale direttore tecnico James Allison.

"Soldi e Toto Wolff". Hamilton lascia la Mercedes? Retroscena su una clamorosa rottura: terremoto F1

Hamilton, scrive il Corriere della Sera, invece sente di aver dato alla Mercedes tantissimo e si aspetta uno stipendio adeguato. La richiesta sarebbe sui 40 milioni e poi potrebbe decidere anche di continuare per un solo anno. Per prendersi l'ottavo Mondiale - con i regolamenti congelati è strafavorito - come nessuno mai. Assieme al suo "amico" Wolff: una occasione imperdibile.

