Ryan Giggs, arrestato per violenze domestiche l'ex stella dello United: lividi sulla sua fidanzata

03 novembre 2020 a

a

a

Ryan Giggs, ex stella del Manchester United e oggi ct del Galles, è stato arrestato nella serata di domenica dopo una discussione troppo animata con la fidanzata. La donna avrebbe anche riportato dei lividi, ma non avrebbe avuto bisogno di cure mediche. La Federcalcio gallese ha diramato subito un comunicato: "Preferiamo non commentare". Nel frattempo si è aperta un'inchiesta per violenze domestiche. L'ex calciatore, oggi 46enne, è stato rilasciato su cauzione nel pomeriggio di lunedì, dopo essere stato interrogato per diverse ore. L'avvocato di Giggs ha spiegato che l'ex calciatore ha respinto le accuse e sta collaborando con la polizia. Giggs, primatista assoluto di presenze (963) nella storia dello United e giocatore più vincente nella storia del calcio inglese con 37 trofei in carriera, si era separato quattro anni fa dalla moglie Stacey a causa di una lunga relazione con sua cognata e nel 2018 aveva iniziato la sua relazione con Kate Greville, ex pr.

Video su questo argomento Mister Giggs si manda in campo. Poi l'addio da lacrime all'Old Trafford simone cerroni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.