Juventus su Nicolò Rovella, ad Andrea Pirlo il baby-gioiellino del Genoa?

04 novembre 2020 a

La Juventus torna subito sul mercato? Possibile, dopo gli stenti d'inizio stagione. L'indiscrezione viene rilanciata da TuttoSport, secondo cui non ci sarebbe soltanto Manuel Locatelli del Sassuolo nel mirino (e lo è da tempo, quest'estate il trasferimento dell'ex Milan è sfumato all'ultimo). Alla Continassa infatti si parla anche del giovanissimo Nicolò Rovella, classe 2001, del Genoa. Rovella ha da pochissimo esordito in Serie A, debuttando nello scorso campionato a San Siro, quando i rossoblu persero per 4-0 contro l'Inter. Ora, potrebbe arrivare un clamoroso balzo in avanti. Già, la Juventus è piombata sul centrocampista di Segrate, provincia di Milano. E, assicura TuttoSport, lo sanno tutti: lui, il diretto interessato, e il suo intero entourage.

