Sinner a Wimbledon, "con chi si allena": l'indizio, guanto di sfida ad Alcaraz

La voglia è di ribaltare i due k.o. contro Carlos Alcaraz nelle finali di Roma e Parigi, dunque più una questione mentale che fisica, nonostante lo stop forzato di tre mesi per il caso Clostebol . A Londra, il rivale principale rimane ancora lo spagnolo, ma i due potrebbero affrontarsi solo in un'eventuale finale. Ergo, prima bisognerà giocare - e vincere - ben sei match.

Domani, venerdì 27 giugno, si conoscerà il tabellone del prossimo Wimbledon . Intanto Jannik Sinner si prepara e vuole iniziare bene il torneo inglese in erba dopo la sorprendente eliminazione di Halle contro Alexander Bublik .

Due volte su due negli ultimi anni Carlos Alcaraz ha trionfato in quel di Wimbledon. Con il terzo successo di fila, lo s...

Intanto Sinner vuole farsi trovare pronto e dopo l’allenamento con il bulgaro Grigor Dimitrov è tornato in campo mercoledì per un'altra sessione, condividendo il campo con il greco Stefanos Tsitsipas, che da poche settimane ha iniziato a lavorare con un nuovo coach: Goran Ivanisevic (ex di Novak Djokovic).