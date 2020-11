Serie A, prima vittoria per il Torino: Genoa spento cade 2-1 in casa nel recupero della terza giornata

04 novembre 2020 a

a

a

Questa volta non ci sono rimonte folli, cali di tensione, blackout temporanei. Solo un lungo brivido causato dalla rete di Scamacca a tempo scaduto. Dopo il rocambolesco pareggio con il Sassuolo e la ancor più assurda sconfitta con la Lazio, il Torino centra il primo successo in campionato battendo 2-1 con merito uno spento Genoa, poco agguerrito e incapace di reagire al doppio schiaffo nel primo tempo maturato grazie al sigillo di Lukic, sempre più a suo agio nelle vesti di trequartista, e alla sfortunata autorete di Pellegrini.

Marco Giampaolo dopo tante delusioni può respirare: a Marassi porta via tre punti fondamentali per saldare la propria panchina e accelerare il processo di crescita di una squadra a caccia di certezze. Come ai tempi della Samp, il tecnico nato a Bellinzona trova la scossa con una vittoria sul Grifone. A Torino auspicano che questo sia solo l'inizio della risalita. Prossimo test, la sfida delicata in casa contro il Crotone da oggi ultimo in classifica.

