Elisabetta Esposito, minacce e insulti per il caso-tamponi alla Lazio: la difesa di Gazzetta dello Sport e Corsera

09 novembre 2020 a

a

a

Elisabetta Esposito, giornalista della Gazzetta dello Sport, che si è occupata dal caos tamponi alla Lazio è stata oggetto di minacce e insulti via social e anche su uno striscione appeso su un cavalcavia di Roma. I cdr della Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera, in rappresentanza di tutti i colleghi delle due redazioni, "esprimono totale solidarietà e sostegno a Elisabetta, che ha solo fatto il suo lavoro con scrupolo e serietà, e auspicano che le minacce vengano attentamente vagliate dalle forze dell’ordine e che sia garantita la sua sicurezza e quella della sua famiglia", si legge nel comunicato.

Lotito nei guai per il caos tamponi. Scenario clamoroso: Lazio esclusa dal campionato?

Ai tifosi biancocelesti, non sono piaciuti gli articoli della Gazzetta delle Sport per via di Urbano Cairo, editore del giornale e nemico dichiarato di Claudio Lotito. Il presidente del Torino, ha infatti chiesto la vittoria a tavolino contro la Lazio per 3-0. Sul suo profilo social, la giornalista in passato è apparsa con la maglietta della Roma, la numero 10 di Totti. Questo ha scatenato la furia imbecille di alcuni pseudo-tifosi laziali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.