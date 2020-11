Diritti tv, approvata all'unanimità dalla Lega serie A l'offerta Cvc-Advent-Fsi: entrerà in partnership al 10%

19 novembre 2020 a

La Lega Serie A ha approvato all'unanimità in assemblea l'offerta del fondo Cvc-Advent-Fsi che entrerà quindi in partnership al 10% nella media company nata per commercializzare e gestire i diritti tv della Serie A. "È importantissimo aver raggiunto un accordo su quella che è la valorizzazione del nostro calcio, un'intesa che vale 1,7 miliardi ma che ora va conclusa. Chiuderla in questo momento storico, così drammatico e difficile per il nostro Paese, è la cosa che ci dà più felicità". Queste le parole del presidente della Lega di A Paolo Dal Pino dopo l'accordo.

Adesso serviranno un paio di mesi per stendere i contratti e si pensa di poter arrivare al closing nel nuovo anno, durante il quale si dovrà procedere alla vendita dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024.

