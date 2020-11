Serie A, Gian Piero Gasperini: "Tutto fatto per il rinnovo con l'Atalanta", Percassi lo binda fino al 2023

23 novembre 2020 a

“Abbiamo già fatto tutto alla fine dello scorso campionato, abbiamo già prolungato”. Come riporta Tuttosport, il presidente Antonio Percassi ha confermato la decisione di rinnovare il contratto a Gian Piero Gasperini fino a 2023. Un segnale forte che l’Atalanta ha voluto dare, a conferma di un progetto che sembra destinato a durare ancora a lungo e che non verrà certo scalfito da qualche risultato un po’ deludente a inizio stagione. I bergamaschi avevano iniziato il campionato col turbo, facendo 9 punti e 13 gol nelle prime tre partite. Poi sono arrivate le sconfitte pesanti con Napoli, Samp e Liverpool e i pareggi con Inter e Spezia: la squadra di Gasp ha segnato soltanto una rete nelle ultime tre uscite, ma né la società né l’allenatore sembrano particolarmente preoccupati, dato che sta comunque procedendo l’inserimento di diversi giocatori nuovi in un sistema complesso.

