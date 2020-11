Valentino Rossi si sposa? Occhio al dettaglio: la foto di Francesca Sofia Novello non lascia dubbi

Francesco Fredella 25 novembre 2020 a

a

a

Adesso Valentino Rossi pensa alle nozze? Pare proprio di sì. Il pilota più famoso al mondo non accende la sua moto, ma preme sull’acceleratore della cronaca rosa. Infatti, ci sarebbero le nozze in vista per l’ex ragazzo prodigio delle due ruote. Basta un dettaglio per far parlare siti e giornali di mezzo mondo, che stanno immaginando le nozze tra il pilota e la bellissima Francesca Sofia Novello. Ci pensa la foto dell’anello, che spunta all’improvviso sui social, a scatenare i tabloid. Tutto fa pensare a quel sì: gli indizi non mancano e - secondi i ben informati - Valentino e Francesca potrebbero convolare a nozze prestissimo. Ma i diretti interessati scelgono per adesso la strada del silenzio. Nessuna conferma, nessuna smentita. Per il “Dottore”, come lo hanno ribattezzato i fan, la storia con Francesca è sicuramente un capitolo sentimentale molto importante. Si tratta di un’amore da primissima pagina sui giornali, che sta facendo già sognare i fan che sperano in un matrimonio in grande stile. Anche se in tempi di Covid potrebbe trattarsi di una cerimonia senza grandi festeggiamenti e sfarzo.

Valentino Rossi e una MotoGp impazzita. Occhio alla zampata sul Mondiale: perché può sorprendere tutti

Un vero momento da incorniciare anche per Francesca, che a febbraio scorso è arrivata sul palco dell’Ariston nel corso di un’edizione scoppiettante del Festival di Sanremo. Tutto il pubblico l’ha notata ed apprezzata per bravura e bellezza. Subito dopo Sanremo sono iniziate le prove generali di convivenza con il pilota: ci giunge voce, infatti, che Francesca e Valentino abbiano trascorso insieme il lockdown. Tutto a gonfie vele, insomma, tra le mura di casa e sui giornali. In occasione del quarantunesimo compleanno del Dottore, Francesca sui social scrive una dedica da incorniciare. "A guardarti negli occhi mi ci perdo. Buon Compleanno Amore!". È questa la dolcissima dedica che Francesca Sofia Novello ha fatto a Valentino Rossi nel giorno del suo compleanno... A guardarti negli occhi mi ci perdo. Buon Compleanno Amore!, parole piene d’amore. E poi per loro inizia per la coppia la Fase 3, post Lockdown. Un’estate da incorniciare, piena d’amore e di passione. Valentino e Francesca in barca fanno il pieno di like e il loro amore sembra prendere il largo.

Ma poi arriva la foto dell’anello. Ed allora chi è bravo a fare i calcoli arriva subito a sommare tutti i comportamenti per tirare la linea del totale. Ossia il matrimonio potrebbe essere già nell’agenda della coppia. Mistero. la foto di quell’anello su Instagram fa pensare ad una proposta di matrimonio in grande stile. La modella sfoggia un anello da sogno. Ma al settimanale Oggi mette le cose in chiaro dicendo, in un’intervista, che non ci sarebbe stata nessuna proposta ufficiale da parte del pilota. Si tratta di un depistaggio? I fan della coppia di ogni tipo di indizio che possa portarci sulla strada delle nozze.

Lo spettro della cronaca rosa, nel passato di Valentino Rossi, resta soltanto un ricordo. Archiviato. Definitivamente. Le sue ex, sempre famose e super cliccate sui social, hanno fatto scatenare i fotografi di tutta Italia alla ricerca di uno scatto. Da Martina Stella alla storia con Linda Morselli, passando per Elisabetta Canalis (flirt sempre più spesso smentito): la vita di Valentino Rossi è stata caratterizzata da amori ed emozioni, adrenalina e grandi sorprese. Anche per i fan.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.