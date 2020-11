Michel Platini su Diego Maradona: "Ci avevano provato a farci giocare insieme", il retroscena dopo la morte

27 novembre 2020 a

a

a

“Non so se l’avvocato Agnelli sognasse una Juventus con me e Maradona assieme, ma Dal Cin aveva provato a portarmi a Napoli”. Così Michel Platini si è espresso in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport dopo la morte di Diego Armando Maradona, venuto a mancare a 60 anni a causa di un infarto. L’ex fuoriclasse bianconero ha parlato di un possibile incrocio mai realizzatosi nella Juventus, ma comunque i due sui campi della Serie A sono stati grandissimi rivali: “Non so se Maradona è stato il più forte della storia, era un fenomeno ma a Napoli gli avevano costruito attorno una grande squadra. Diego aveva tutto, tutti i mezzi tecnici per essere un campione, un piede sinistro favoloso. E una rapidità che io purtroppo non ho mai avuto, non diventi Maradona se non nasci con questi mezzi. Però lui era più un attaccante, una seconda punta e io invece molto più centrocampista, eravamo diversi”.

"Dicono sia morto per la cocaina, ma non la assumeva da anni". Maradona, lo sfogo dell'ex: sospetti dietro la scomparsa?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.