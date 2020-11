Diego Maradona, la calciatrice spagnola Paula Dapena: "Era un violentatore", si ribella al minuto di silenzio

30 novembre 2020 a

Tutti, o quasi, in adorazione del Pibe de Oro dopo la sua morte. Nelle partite di questo week-end i giocatori non hanno esitato a omaggiare e ricordare con affetto Diego Maradona, osservando il classico minuto di silenzio pre-match. Una calciatrice spagnola del Viajes Interrias FF, Paula Dapena, ha mostrato invece tutto lo sdegno possibile per "El Diez" e durante un'amichevole di calcio femminile non solo non ha rispettato il minuto di silenzio nel prepartita della sfida contro il Deportivo La Coruna, ma è anche rimasta seduta, di spalle, nel bel mezzo del campo. "Già prima di entrare in campo, avevo comunicato alle mie compagne come mi sarei comportata - ha dichiarato la 24enne ai microfoni di Marca -. La data della morte di Maradona coincide con quella della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: non mi sembra che sia stato osservato un minuto di silenzio per tutte le vittime di queste violenze. Se non meritano un minuto di silenzio loro, allora io non sono disposta a osservarlo per ricordare un violentatore".

