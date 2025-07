Jannik Sinner impensabile: prima distrugge Luca Nardi, poi lo "coccola"

Buonissima la prima per Jannik Sinner, che batte senza troppi patemi Luca Nardi al suo esordio a Wimbledon. Bastano tre set: 6-4, 6-3, 6-0. Il giovane pesarese, visibilmente sopraffatto dalla tensione e dal prestigio dell'avversario, ha retto l’urto solo per un breve tratto, prima di arrendersi sotto i colpi del numero uno del mondo.

Nelle interviste sul campo post-partita, Sinner ha rivolto un pensiero all'avversario appena battuto: "Giocare contro un italiano per noi è un vero peccato. Ma bisogna pur passare... quindi sono felice di essere stato io a farlo". Insomma, una sorta di carezza a Nardi dopo averlo asfaltato sul campo.

La differenza di livello è emersa in modo netto nella seconda parte della partita. Nardi, inoltre, sembrava quasi sopraffatto, un mix di delusione e impotenza. Eppure, il numero 1 al mondo ha anche detto di avere avuto delle difficoltà in campo: "Fa molto caldo, c'è molta umidità. Non ricordo l'ultima volta che il tempo a Londra è stato così". Insomma, problemi sì, ma soltanto per il meteo. Ora Jannik al secondo turno incrocerà Aleksandar Vukic, avversario già affrontato (e battuto) in passato.