Diego Maradona, l'ultimo audio prima di morire: "Prenditi cura del mio angelo", sapeva che la fine era vicina?

L'ultimo audio conosciuto di Diego Armando Maradona prima di morire. Il programma Secretos Verdaderos del canale argentino America Tv pubblica il messaggio che il Pibe de Oro scomparso mercoledì scorso a 60 anni per arresto cardiaco a inviato poche ore prima della tragedia a Mario, il nuovo fidanzato di Veronica Ojeda, ultima compagna di Diego e madre del suo ultimogenito Dieguito Fernando.



"Ciao Mario sono Diego - si presenta Maradona con voce già commossa -, so che ti sembrerà incredibile ma Vero la vedo bene e mi ha detto che è con te. Prenditi cura di lei e prenditi cura del mio angelo (si riferisce al figlio, ndr), che non ha eguali. Guarda che io ho molti bambini, ma questo mi toglierà gli ultimi capelli grigi. Un abbraccio". Parole che ascoltate e lette ora suonano ancora più strazianti, come se Diego sapesse che in qualche modo la sua fine fosse prossima.

