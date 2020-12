Inter, raid degli ultrà del Borussia nel cuore della notte: botti e fuochi d'artificio, tutti svegli prima del match di Champions

01 dicembre 2020 a

Una vigilia agitata, per l'Inter, in Germania per la partita decisiva di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach (o vince - e spera -, o è fuori dalla Coppa). Il punto è che i nerazzurri sono stati svegliati da un gruppo di tifosi avversari nel cuore della notte con una serie di fuochi d'artificio e botti, come se fosse capodanno. Cinque minuti ininterrotti di caos, boati e rumore assordante. Tutti svegli nel cuore della notte, insomma. Operazione di disturbo che potrebbe avere anche delle conseguenze sul campo, almeno questa è la speranza dei tifosi-teppisti che hanno coordinato il raid. Come detto, per sperare di restare in Champions, la squadra di Antonio Conte deve per forza vincere le ultime due gare e sperare che il Real Madrid le vinca entrambe o le perda entrambe.

