Champions League, Psg-Basaksehir interrotta: "N***o", cosa scappa al quarto uomo. I calciatori lasciano il campo

Psg-Basaksehir è stata interrotta. La vicenda ha dell’incredibile: il quarto uomo avrebbe apostrofato “n***o” un membro dello staff del club turco presente in panchina. La frase razzista è stata sentita da quasi tutti i giocatori, che hanno deciso di mettere in atto la più plateale delle proteste dopo nemmeno una ventina di minuti dopo l’inizio del match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Dopo aver avvisato l’arbitro su quanto detto dal suo collaboratore, tutti i calciatori hanno lasciato il campo, mettendo in gravissimo imbarazzo la Uefa: ora cosa succederà? Il caso promette di essere molto scottante, dato che è praticamente senza precedenti nella competizione calcistica più prestigiosa del mondo.

