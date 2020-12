Paolo Rossi, il commovente annuncio della morte. La foto della moglie Federica Cappelletti su Instagram

10 dicembre 2020 a

"Per sempre", e un cuore rosso. La morte di Paolo Rossi viene annunciata così dalla moglie Federica Cappelletti su Instagram. L'indimenticabile eroe dell'Italia mondiale nel 1982, il Pablito dei 3 gol al Brasile, se n'è andato a soli 64 anni dopo aver combattuto con un male incurabile. Proprio a causa del tumore che ne aveva minato il fisico, negli ultimi mesi l'ex attaccante di Lanerossi Vicenza, Perugia, Juventus, Milan e Verona ha dovuto rinunciare al suo ruolo di commentatore in tv, dove ha lavorato in Rai, Mediaset e Sky brillando per stile, educazione e intelligenza. L'ultima sua apparizione pubblica risale allo scorso 7 luglio.

La notizia, arrivata nella notte, è stata rilanciata anche dal giornalista di Raisport Enrico Varriale: "Una notizia tristissima: ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’Estate del ’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in RAI, negli ultimi anni".

