Formula 1, il pilota russo Mazepin tocca la ragazza ubriaca. "Sei la migliore", video scandalo. Lo cacciano?

Un video choc quello pubblicato sui social dal pilota russo Nikita Mazepin, che adesso rischia l'addio alla Formula Uno. Fresco dell’annuncio di un accordo pluriennale con la Haas, l'uomo ha postato su Instagram una storia in cui toccava il seno a una ragazza, apparentemente ubriaca: "Alma del Caribe sei la migliore", questo il commento che accompagnava il video. Mazepin ha rimosso la storia quasi subito, ma non abbastanza in fretta da non essere notata e ripostata sui social da molti utenti.

Immediata la condanna della Haas, team per il quale il pilota correrà l'anno prossimo: "Il team Haas F1 non tollera il comportamento di Nikita Mazepin nel video recentemente pubblicato sui social media. Inoltre, il fatto che il video sia stato pubblicato sui social media è una condotta che il team trova ripugnante". Adesso resta da vedere se la Federazione dell’Automobile prenderà provvedimenti più seri.

