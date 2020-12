Paolo Rossi, Sergio Mattarella e un messaggio "irrituale": "Dolorosamente colpito dalla scomparsa prematura"

10 dicembre 2020 a

Un messaggio "irrituale", quello di Sergio Mattarella per Paolo Rossi, che va ben oltre il linguaggio un po' formale e burocratico del Quirinale, anche nei momenti del lutto, e riassume in poche battute l'amore del Paese per il mitico bomber di Italia-Brasile 3-2 e della Nazionale mundial nel 1982, l'estate magica del calcio italiano. "Sono dolorosamente colpito dalla prematura scomparsa di Paolo Rossi, indimenticabile protagonista dell'Italia campione del mondo di calcio nel 1982 e sempre seguito con affetto da tutti coloro che amano lo sport", scrive in una nota il presidente della Repubblica. Poi il ricordo dell'uomo Pablito, prima ancora del bomber Pallone d'oro: "Ricordando il suo garbo e la sua umanità, esprimo ai suoi familiari cordoglio e vicinanza".

