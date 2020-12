Paolo Rossi, il dolore di Roberto Baggio in lacrime: "Regalare un mondiale agli italiani, ciò che non sono riuscito a fare"

12 dicembre 2020 a

In lacrime. Spezzato dal dolore. Si parla di Roberto Baggio, presente oggi sabato 12 dicembre ai funerali di Paolo Rossi, celebrati a Vicenza. Toccanti le immagini del Divin Codino, le lacrime agli occhi, il dolore parzialmente nascosto dalla mascherina. E proprio oggi, Baggio, ha omaggiato Rossi con una lettera struggente pubblicata sulla Gazzetta dello Sport. "Il mio risveglio un’altra mazzata. Un grande pilastro del calcio italiano ci saluta. Paolo, PABLITO, PAOLO ROSSI, quasi si dovesse sempre chiamare con nome e cognome: lui non era Rossi, lui e, e sempre sara, PAOLO ROSSI. Tornano in superficie i dolci ricordi di quando avevo 10 anni, conservati per decenni in uno dei tanti album della mia memoria. Oggi, grazie a Pablito, sfoglio quell’album e tornano a farsi sentire il freddo pungente e la dura canna della bicicletta", premette Baggio.

E ancora, ha aggiunto: "Imitando Paolo Rossi avrei potuto realizzare quanto lui e riuscito a realizzare. Vincere un campionato del mondo in finale contro il Brasile. Come Paolo Rossi ha fatto contro la Germania . Vincere il Pallone d’oro . Come Paolo Rossi. Vincere sulla sofferenza di ginocchia doloranti. Come Paolo Rossi. Vincere in un mondo che ha sempre piu bisogno del sorriso di Paolo Rossi. Un meraviglioso viaggio in Cina recentemente ci ha fatto rincontrare. Abbiamo parlato a lungo su quanto avessimo vissuto in comune, e su quanto si sarebbe dovuto fare per un futuro migliore. Soprattutto nel calcio. Oggi Paolo e volato in cielo lasciandoci tutto quello che il calcio di buono sa offrire. Paolo ha regalato un sogno a milioni di italiani, cosa che a me non e riuscita. Oggi comprendere il mistero della vita, e dare un perche alle cose che ci accadono, non e mai semplice", scrive Baggio, in una lettera che arriva dritta al cuore.

