Sinner, le parole clamorose di Baggio: "Il mondo ha bisogno di uomini così"

A svelare com'è andato il loro incontro è stato il Divin Codino, in una lunga intervista concessa a Gianluca Gazzoli per il fortunato podcast BSMT . Durante i tre mesi di stop per la famigerata squalifica per doping seguita dal patteggiamento con la Wada, il numero 1 del tennis mondiale aveva avuto modo di incrociare la propria strada con l'ex numero 10 di Italia, Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia, Pallone d'Oro 1993 e forse il calciatore più amato da almeno due generazioni di tifosi, senza distinzione di bandiera.

Galeotto è stato Simone Vagnozzi, uno dei coach di Sinner, che era stato a casa di Baggio. "C'eravamo fatti una videochiamata tramite il suo allenatore, che era stato a casa mia a farmi un saluto – racconta Roby –. Lui si stava allenando nel periodo che era fermo e ci siamo salutati un minuto. Ci eravamo dati appuntamento, ci saremmo visti magari una sera per una grigliata insieme".

Poi, lo scorso 14 maggio, la sorte ci ha messo lo zampino: "È successo che a Roma noi stavamo andando all'ascensore per andare a pranzo e lui è entrato con la mamma e il papà. Erano stati in udienza dal Papa, ed è stato un incontro casuale, praticamente. Per cui, niente, quando l'ho visto sono andato a salutarlo". Sono bastati pochi secondi, di persona, per capire di che pasta è fatto il 24enne altoatesino, sconfitto pochi giorni fa da Carlos Alcaraz a Parigi in una delle più epiche finali non solo del Roland Garros, ma di tutta la storia del tennis.