Jannik Sinner, l'unico e pesantissimo consiglio di Roberto Baggio

"Stiamo bene. Staccarci dal tennis per un po' di settimane non ci ha fatto male. Il circuito è una giostra che continua ad andare, ci sono poche pause. Quando sei in cima ti viene richiesto il 100 per cento ogni settimana. Il tennis è una metafora della vita. Richiede capacità di adattamento in circostanze sempre nuove. Palline, superfici, continenti diversi. Noi non potevamo far altro che accettare quello che sarebbe arrivato, cercando di tirare fuori il meglio da questo stop".

Simone Vagnozzi è carico. Il coach di Sinner non vede l'ora che il suo pupillo possa fare ritorno in campo per dimenticarsi il più in fretta possibile questi tre mesi di stop forzato dal tennis. Anche se non si è trattato di un periodo completamente negativo. Vagnozzi, per esempio, ha avuto l'opportunità di incontrare uno dei grandi del nostro sport: Roberto Baggio. Il Divin Codino, grande ammiratore dell'altoatesino, ha voluto lasciare al coach un consiglio prezioso.