Gp Abu Dhabi, ruggito-Verstappen: la pole è cosa sua. Poi le Mercedes e solita disfatta Ferrari

Con un giro finale eccezionale, Max Verstappen ha conquistato la pole polesition con la Red Bull per la gara conclusiva della stagione sul circuito di Abu Dhabi con il tempo di 1'35"246. Dietro di lui Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Male le Ferrari con Charles Leclerc nono, ma a causa della penalità comminatagli dopo il Gpdi Sakhir partirà dalla dodicesima davanti al collega Vettel che invece è fuori dal Q3. Il tedesco tra l'altro è all'ultima gara con la Ferrari. Il Gpdi Abu Dhabi si correrà domani alle 14.10 (diretta su Sky Sport F1 ,canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Hamilton, già campione del mondo, ha commentato il suo ritorno in pista dopo essersi fermato per coronavirus: "Sono grato di essere tornato in macchina per concludere la stagione in modo positivo, è stato difficile riprendere ritmo. Ho faticato tanto, come se avessi perso inerzia e slancio. Ho dato tutto, ma complimenti a Verstappen che ha messo il timbro con una grande prestazione. Domani però gli darò filo da torcere", ha spiegato il sette volte campione del mondo.

