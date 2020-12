Sassuolo, revenge-porn: filmato intimo spedito ai parenti del calciatore dall'ex amante 25enne, ma la ricattatrice è sparita

13 dicembre 2020 a

a

a

Un ricatto a luci rosse. Questa volta, però, la vittima non è una donna ma un ex calciatore del Sassuolo. Una bomba, sganciata da fanpage.it. Un caso di revenge-porn che va a colpire un calciatore, del quale però non viene fatto trapelare il nome. La notizia è stata rilanciata dai media locali di Modena: una ragazza di 25 anni infatti rischia il processo per il reato di revenge-porn, reato introdotto dal cosiddetto codice rosso. I fatti risalgono all'estate del 2019, quando - stando alle indagini della procura modenese - al termine della relazione la ragazza si sarebbe vendicata contro il giocatore di Serie A. Quest'ultimo, infatti, all'epoca della relazione aveva già famiglia, con moglie e figli. E uno degli incontri galeotti sarebbe stato ripreso con la telecamera del cellulare della ragazza, che avrebbe poi diffuso il video a parenti e amici dell'ex calciatore del Sassuolo, che ora ha cambiato squadra ma milita ancora in Serie A. La polizia, dopo la denuncia, ha subito sequestrato il cellulare alla ragazza. L'udienza preliminare del processo, che era prevista per ieri, sabato 12 dicembre, non è stata celebrata perché la giovane risulta irrintracciabile.

"Una cosa schifosa", Guendalina Tavassi, la verità sui sui video intimi: "Così me li hanno rubati"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.