Fofana, bordata contro Milan e Serie A: "Mi sono giocato i Mondiali"

Il 27enne centrocampista era da poco passato dal Monaco al Milan , un trasferimento che gli avrebbe dovuto dare più visibilità ma così non è stato. "Lo scorso anno per alcuni mesi la Serie A non veniva trasmessa in Francia e io ne sono una vittima collaterale - racconta a L'Equipe -. Sto facendo un salto di qualità nella mia carriera in un grande club italiano e nessuno mi vede , non ho un ritorno d'immagine. Non sono uno di quei giocatori che ha bisogno di sentirsi dire 'bravo', ho giocato tantissimo e questo per me è il vero riconoscimento".

Eppure non sembra più far parte dei piani del ct Didier Deschamps. "All'inizio l'ho vissuta un po' male, mi chiedevo perché non venissi convocato. Poi guardavo le partite e mi dicevo: "Ok Youssouf, ci sono altri centrocampisti e sono forti anche loro. Che tu ci sia o no, la nazionale ottiene gli stessi risultati. Quindi devi lavorare e aspettare. Non sono il centro del mondo. Anche se ho 25 presenze, sono 'solo' 25. Non so se sia legittimo chiamare il ct e chiedergli perché non vengo più convocato".

Il tempo però scorre e lo stesso Fofana inizia a non farsi troppe illusioni. "Non voglio essere fatalista. A ottobre mi sono detto: è già passato un anno, forse il mio tempo è finito. Se lo avessi saputo, mi sarei goduto di più la Nazionale. Per me non c'era una data di scadenza finché riuscivo a mantenere un buon livello nel club. Ho il passaporto francese, sono un calciatore professionista, sono convocabile e ho voglia di andare ai Mondiali. So che dovrò guadagnarmi il 'visto' e per riuscirci devo finire meglio la stagione rispetto a come l'ho iniziata. Se la stagione finisse ora e non venissi convocato, non farei scenate perché ci sono giocatori che hanno fatto bene durante tutte le qualificazioni".