Formula 1, al Gp di Abu Dhabi trionfa Max Verstappen su Valtteri Bottas. Terzo Lewis Hamilton. Male le Ferrari

Max Verstappen ha vinto il Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione di F1. Il pilota della Red Bull, partito in pole, ha dominato la gara fin dal primo giro precedendo sul traguardo le Mercedes di Valtteri Bottas, secondo, e del campione del mondo Lewis Hamilton, terzo. Quarto Alexander Albon con l'altra Red Bull davanti a Lando Norris con la McLaren.

Sebastian Vettel al suo ultimo Gp con la Ferrari, si è piazzato al 14° posto. Charles Leclerc, con l'altra Ferrari, è giunto tredicesimo. Entrambe le Rosse sono state doppiate. Per Verstappen è la decima vittoria in carriera, la seconda stagionale. "E' stata una gara piacevole per me. Ottima partenza, ho gestito al meglio le gomme e la macchina aveva un ottimo bilanciamento. Abbiamo fatto tutto nel modo giusto. Avevo un buon vantaggio nel finale e così ho gestito godendomi la vittoria, Ora non vedo l'ora di tornare a casa e stare con la mia famiglia", il commento finale di Verstappen.

