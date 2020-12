Rosario Abisso, l'arbitro del disastro di Roma-Torino? Soltanto un anno fa...

18 dicembre 2020 a

Non è la prima che combina. Stiamo parlando di Rosario Abisso, arbitro molto contestato di Roma-Torino (espulsione frettolosa di Singo del Torino e rigore generoso concesso alla Roma). Nel febbraio 2019 durante Fiorentina-Inter, nei minuti di recupero, sul 3-2 per i nerazzurri concesse un calcio di rigore ai viola per un presunto tocco di mani di D’Ambrosio. Il Var lo richiamò al monitor per visionare meglio l’episodio perché la palla sembrava toccare il petto del giocatore. Abisso, di fronte allo schermo, confermò la decisione del rigore con conseguente pareggio della Fiorentina. Fu fermato per un mese dopo quella gara.

Con il Torino c'era già il precedente della sfida contro l'Udinese dello scorso campionato a ottobre dove non diede un evidente rigore a Laxalt, anzi gli fischiò un fallo contro. Quest'anno nn potenziale in Milan-Fiorentina 2-0, ha fischiato due calci di rigore per i rossoneri. Con il secondo molto in dubbio.

