Roberto Mancini, "nessun problema": il Ct non esclude il rinnovo con la Nazionale

"Il rinnovo? Per il mio contratto non c'è nessun problema". Così il ct della Nazionale Roberto Mancini."Date? Non c'è nessuna data, nessun tipo di problema", ha aggiunto. Lo stesso presidente federale Gabriele Gravina aveva rassicurato tutti: "Non c'è nessuna dead line, abbiamo due anni davanti a noi, sono convinto che troveremo a breve le condizioni per un prolungamento del contratto".

Italia trova la Spagna nella semifinale di Nations League: sfida a San Siro nell'ottobre 2021

Mancini ha parlato della sua squadra: "Dobbiamo ancora migliorare, però sicuramente possiamo giocare quasi alla pari contro Nazionali più pronte di noi. Siamo un gruppo giovane, vorrei vedere miglioramenti come squadra ma nelle ultime partite i ragazzi sono stati così bravi che mi auguro si confermino". Ha parlato dei giocatori emergenti: "Mi piacciono Scamacca del Genoa e Lovato del Verona". Sul campionato ha detto il syuo pronostico: "Ci sono tante squadre in pochi punti e rispetto al passato è sicuramente più avvincente. La Juventus resta la squadra più forte, ma l'Inter è quasi arrivata al suo livello e il Milan si è meritato di stare in testa. Poi ci sono il Napoli che prima delle ultime due sconfitte aveva fatto bene e la Roma che aveva mostrato un bel calcio".

