Psg, clamoroso esonero di Tuchel dopo un'intervista "sgradita". Ora è derby Allegri-Pochettino

24 dicembre 2020 a

Un clamoroso ribaltone al Paris Saint-Germain, dove il giorno della Vigilia di Natale è stato esonerato il mister, Tomas Tuchel. Silurato da Leonardo dopo la vittoria per 4-0 sullo Strasburgo e il secondo posto in Ligue 1, a un punto dalla coppia Lille-Lione. E ancora, Tuchel si era qualificato agli ottavi di Champions League. Insomma, un clamoroso colpo di scena, una conferma dopo le indiscrezioni sull'esonero arrivate dalla Germania sin dalle prime ore del mattino. E ora, in corsa per una delle panchine più ambite d'Europa, ci sono Mauricio Pochettino e Massimiliano Allegri. Secondo quanto rivela L'Equipe, la decisione dell'esonero è stata comunicata a Tuchel nella notte e sarebbe la diretta conseguenza di un'intervista rilasciata dall'allenatore Sport 1, emittente tedesca, che con discreta evidenza non è proprio piaciuta ai vertici del Psg.

