Inter, la stoccata di Luis Enrique: "Qual è la squadra migliore affrontata dal Psg"

Frecciatina clamorosa all'Inter da Luis Enrique. A dire il vero, il tecnico spagnolo ha toppato il match del Mondiale per Club contro il Botafogo. Il fresco vincitore della Champions League ha fatto i complimenti alla squadra brasiliana, sostenendo che fosse il club più forte affrontato in questa stagione. E in molti ci hanno visto un palese riferimento ai nerazzurri: "Loro saranno i migliori, ma gli altri sono gli ingiocabili...", "Come dargli torto".

"Non hanno giocato così bassi nel primo tempo, anche se lo hanno fatto nel finale - ha detto Luis Enrique -. Credo che sia forse la squadra migliore che abbiamo affrontato in tutta la stagione. È stato un match equilibrato fin dall’inizio. Hanno segnato su un’azione un po’ confusa, ma hanno difeso benissimo e disputato una grande partita".