Francesco Acerbi, follia contro il tifoso del Psg: "Sono matto, ti sfondo di botte"

Francesco Acerbi ha perso la testa. Il difensore dell'Inter, oggi negli Stati Uniti per disputare il Mondiale per Club, sembra non abbia ancora digerito la disfatta di Monca contro il Paris Saint Germain in finale di Champions League. Durante l'allenamento che precede il match contro l'Urawa, il difensore italiano si è avvicinato a un tifoso parigino che, a suo dire, lo avrebbe preso in giro. Così il centrale nerazzurro gli ha rivolto alcune minacce: "Io sono serio, preso per il c**o no, non mi piace. Francia ok, top. Però io esco da lì...Acerbi, Barcolà, no. Perché io matto, ti sfondo di botte".

#Acerbi prende male uno sfottò di un tifoso del PSG: "io matto, io ti sfondo di botte". pic.twitter.com/oMiaB2XJMx — Daniele De Felice (@DanieleBibo) June 20, 2025

Intanto da Coverciano, Gennaro Gattuso ha affrontato il tema di chi, come lo stesso Acerbi, ha rifiutato la Nazionale per motivi personali: "Bisogna anche vedere e capire perché rifiuta la Nazionale. Io non credo che lo facciano, la prima cosa che ho chiesto a Gravina e Buffon mi devono aiutare, chi viene in Nazionale che ha un problemino deve restare a Coverciano: abbiamo fisioterapisti, dottori, macchine, tutto per assistere i giocatori".

E ancora: "Se vogliamo essere credibili e non creare scuse o precedenti perché ognuno può fare quello che vuole, chi viene a Coverciano sta a Coverciano come ai miei tempi, se poi non riusciamo a guarirlo torna al club di appartenenza. L'importante è stare più giorni possibili insieme anche se ha un problemino. Se uno gioca 50-60 partite l'anno i dolorini ci sono sempre, bisogna andre oltre e stringere i denti. Stare insieme e non creare precedenti".