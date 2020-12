Inter, Zhang al lavoro: prima un nuovo sponsor al posto di Pirelli, poi un socio di minoranza

31 dicembre 2020 a

a

a

Mentre Antonio Conte ha riportato la sua Inter in piena corsa scudetto grazie a sette vittorie consecutive che sono valse il -1 dal Milan capolista, Steven Zhang è al lavoro su più fronti. Lo scrive Sport Mediaset, secondo cui il presidente nerazzurro è impegnato nella ricerca del nuovo sponsor di maglia per la prossima stagione: chiuso questo capitolo, passerà poi a quello riguardante la ricerca di un socio di minoranza per garantire iniezione di liquidità al duo Suning-Lion Rock. L’anno prossimo l’Inter dirà quindi addio a Pirelli, dopo più di 25 anni insieme: la società ritiene troppo pochi gli 11 milioni a stagione di sponsorizzazione e cerca un’azienda che ne garantisca almeno 30. Per quanto riguarda invece il capitolo calciomercato, il club proverà a regalare a Conte alcuni rinforzi, tenendo però bene a mente la necessità di non spendere: non a caso le ultime voci parlano di possibili scambi con Eriksen al centro o prestiti con riscatto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.