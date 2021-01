Serie A, la Juventus supera il Sassuolo in un 3 a 1

10 gennaio 2021 a

La Juventus supera 3-1 il Sassuolo nella gara valida per la 17/a giornata di Serie A. Succede tutto nella ripresa: Danilo sblocca il risultato al 6', Defrel pareggia i conti al 14'. Nel finale le reti di Ramsey al 37' e di Ronaldo al 46' regalano i tre punti ai bianconeri. Gli ospiti hanno giocato in inferiorità numerica dal 45' del primo tempo per l'espulsione di Obiang. La squadra di Pirlo sale così a 33 punti, al quarto posto, a meno uno dalla Roma, mentre gli emiliani rimangono fermi a 29.

