Juventus, vittoria pesante col Sassuolo, ma anche due infortuni in vista dell'Inter: ko Dybala e McKennie

Trauma contusivo sul collaterale del ginocchio. Queste le condizioni di Paulo Dybala dopo la vittoria della Juventus sul Sassuolo di ieri sera. Un successo pesante in chiave classifica, ma anche dal punto di vista degli infortuni: anche McKennie è uscito anzitempo per un guaio al muscolo ileopsoas. E domenica prossima c'è la sfida a San Siro contro l'Inter. Le sensazioni a caldo erano per un cauto ottimismo per l’attaccante argentino ed un certo pessimismo per il centrocampista statunitense.

"Dybala aveva la febbre". Psicosi-Covid alla Juve. Mister Pirlo: "Siamo qui per rimontare in Serie A"

Si attendono gli esami di oggi sia per Dybala che per McKennie (al J Medical stamattina, scrive la Gazzetta dello Sport) che diranno di più sulle possibilità di averli o meno domenica. Non preoccupa infine Chiesa, dolorante a una caviglia per un colpo subito da Obiang: l’esterno azzurro, contro l’Inter, ci sarà.

