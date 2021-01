Niccolò Zaniolo positivo al coronavirus? Sparito l'annuncio, sconcerto nella Roma e in famiglia: un mistero

19 gennaio 2021 a

Un altro mistero su Niccolò Zaniolo, che ieri, lunedì 18 gennaio, aveva rivelato la sua positività al coronavirus su Instagram. Per il giocatore della Roma molti messaggi di incoraggiamento. Ma poi, nella notte, è stato cancellato il post in cui annunciava l'isolamento, e che recitava: "Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa". Come detto, messaggio sparito. Con sorpresa, assicura il Corriere dello Sport, della famiglia e della stessa Roma, che aveva rilanciato e condiviso il post sui propri social.

