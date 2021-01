Papu Gomez, il Siviglia presenta l'argentino che ha lasciato l'Atalanta, ma i tifosi della Dea gli dedicano uno striscione

28 gennaio 2021 a

Il Papu Gomez è ufficialmente un nuovo giocatore del Siviglia e lo sarà fino al 2024. Dopo aver firmato il contratto e salutato i tifosi dell'Atalanta, l’argentino si è presentato ai tifosi dal suo nuovo club: “Non so se sia destino, ma ho parlato con tanti ragazzi che hanno giocato qui e altri che hanno vissuto in questa città e tutti me ne hanno parlato sempre molto bene. Questo club ha una storia bellissima con tanti argentini che sono passati da queste parti. Quasi tutti hanno lasciato il segno e adesso toccherà a me proseguire su questa strada. E poi è un grande orgoglio vestire la stessa maglia che ha vestito Maradona”, le sue prime parole.

“È stato tutto un po’ sorprendente. Per me è una nuova avventura, in un grande club come il Siviglia. La vita in un altro Paese cambia completamente, ma sono molto felice ed emozionato. Sarà una bella sfida per me”. Ha spiegato Gomez dopo aver lasciato l'Atalanta perché il rapporto con l'allenatore Gasperini era ormai irrecuperabile. “Devo adattarmi presto, anche se ho sempre guardato il calcio spagnolo e un po’ lo conosco. Sarà un’avventura entusiasmante, voglio realizzare cose importanti con il Siviglia e cercare di dare il massimo per portare il club a successi mai ottenuti”, ha detto Gomez proiettato già nel campionato spagnolo.

Il Papu ha anche svelato che quella del Siviglia non era l’unica offerta sul piatto: "Sinceramente non sono mai stato interessato all'aspetto economico. Ho avuto proposte da squadre arabe, ma ho sempre cercato di essere felice nel calcio. Per il resto c'è tempo. E penso di essere in un momento molto buono, in una fase di maturità della mia carriera e della mia vita e volevo continuare a giocare a livello agonistico. Sono un Nazionale, adesso mi confronterò con un campionato importante come quello spagnolo, con un club importante come questo. Quando ho avuto la possibilità di venire qui non ci ho pensato due volte". Intanto fuori dal Gewiss Stadium alcuni tifosi dell'Atalanta hanno voluto salutare il proprio ex beniamino e capitano con uno striscione: "7 lunghi campionati. Belli, intensi ed onorati. Grazie Papu".

