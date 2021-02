Rino Gattuso, "qui a Napoli vengo massacrato ogni giorno": lo sfogo contro De Laurentiis, aria di addio

01 febbraio 2021 a

“Qui vengo massacrato ogni giorno, è una roba anomala. Tanti attacchi, tante offese gratuite… non si lavora così, ci vuole serietà”. Rino Gattuso non ha nascosto tutta la sua delusione mista ad amarezza per il momento complicato che sta vivendo sulla panchina del Napoli. Dopo la vittoria per 2-0 ottenuta ai danni del Parma, l’allenatore dei partenopei si è sfogato davanti a tutti, stanco delle critiche - anche feroci - che è costretto a subire: “Ci sono tifosi da tastiera, in epoca di lockdown, che mi hanno dato contro, ma gli attacchi sono arrivati anche da persone che stanno qui da anni, da loro ho sentito offese nei miei confronti”.

C’entra la società? “Giudicate voi, io sto zitto”. Gattuso ha detto a chiare lettere che così è difficile andare avanti, la serenità della squadra è costantemente minata dall’esterno: “Io non leggo, ma ai giocatori certe cose rimangono. Sembra che siamo ultimi. Questa tarantella è iniziata da un mese, io voglio lavorare con serietà, ma così non si può”. L’allenatore del Napoli ne ha avute anche per Aurelio De Laurentiis, che non lo sta propriamente difendendo.

“Con il presidente il rapporto è sempre stato buono, ma non nascondo che negli ultimi 15-20 giorni sono rimasto deluso: la vicenda è stata esista male”, ha dichiarato Gattuso che ha anche manifestato di non sentirsi a suo agio in questa situazione: “Non mi ha fatto mancare nulla, lo rispetto, però certe cose non mi sono piaciute”. Si riferisce ai contatti presunti con altri allenatori? “Dico solo che a prescindere dal contratto io non mi sono seduto al tavolo con altre squadre che pure avevano mostrato il loro interesse nei miei confronti. Ho fatto la persona corretta, se c’era qualche appuntamento non mi sono presentato. Non voglio essere ipocrita, lo ripeto: sono un suo dipendente e non mi ha mai fatto mancare nulla, mi fa allenare una squadra forte ma la situazione è stata gestita male”.

