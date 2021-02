Juventus, crisi economica? Indiscrezioni sulla mossa di John Elkann: vuole vendere il 30%

01 febbraio 2021 a

a

a

John Elkann, con un patrimonio di 24.000.000.000 di dollari, è uno degli uomini più influenti e ricchi dell'intero pianeta. Adesso il nipote di Gianni Agnelli avrebbe intenzione di mettere in vendita il 30 per cento della Juventus. Al 30 giugno 2020 l’indebitamento netto è stato del club bianconero è stato di 385,2 milioni. Lo rivela Dagospia con una notizia che può davvero cambiare la storia del calcio italiano e non solo.

"Scelga, o Cowell o Binotto". Ferrari, scatta il drammatico processo a John Elkann: fonti autorevoli, "in ballo c'è molto di più"

“La holding della famiglia Agnelli, che già detiene la maggioranza assoluta della Juventus, con una quota del 63,76%, tra poco più di un anno avrà un margine ancora maggiore per cedere quote di capitale senza perdere il diritto di gestire la società in piena libertà”, ha scritto CalcioeFinanza.it.

Pochi giorni fa c'era stato il grido di dolore di Andrea Agnelli sulla crisi che colpisce il calcio mondiale ai tempi della pandemia: "Nel biennio 2020-2021 il mondo del calcio accuserà perdite fino a 8,5 miliardi. Nella stagione scorsa abbiamo avuto gli stadi vuoti per 3-4 mesi, la stagione in corso si svolgerà interamente senza tifosi allo stadio. In tema di diritti tv ci sono broadcaster che non pagano e contrazioni ovunque”. Un lamento non nuovo da parte del presidente della Juventus che già questa estate aveva denunciato i grossi limiti finanziari delle società di calcio.

"La nostra realtà è questa". Ferrari, Elkann brutale: quanto tempo ancora senza speranze di vittoria

Lo stesso Elkann, cugino di Andrea, aveva infatti evidenziato che, “nel calciomercato ci sono stati quest' anno movimenti per 3,9 miliardi contro i 6,5 di un anno fa, il che significa 2,6 miliardi milioni in meno nel giro di un anno. È evidente che bisogna correre ai ripari e fare qualcosa di diverso a cominciare dai format delle competizioni europee: dobbiamo pensare ai prossimi, nuovi consumatori del prodotto calcio, la Generazione Z, e chiederci se è questo il prodotto che vogliono".. Infatti molte società stanno adottando il metodo di far si che l’ammontare degli stipendi della stagione 2020/2021 possa essere spalmato in due anni.

Ma questa scelta di Elkann alla Juve potrebbe anche voler dire una sorta di tradimento familiare. Perché Agnelli sarebbe fatto fuori dal club, al posto di un altro cugino di Elkann: Alessandro Nasi che potrebbe sostituire lo stesso John che ora ha l'interim di Ad alla Ferrari.

Video su questo argomento Stellantis vola al debutto anche a Wall Street, apre oltre +11% TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.