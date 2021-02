Kauan Basile, 8 anni: il più giovane giocatore a firmare un contratto di sponsorizzazione

04 febbraio 2021 a

a

a

Kauan Basile è il nuovo fenomeno del calcio sudamericano. La particolarità è che è un bambino di 8 anno, brasiliano certo ma pur sempre un bambino. Gioca nelle giovanili del Santos, èd è diventato il giocatore più giovane a firmare un contratto di sponsorizzazione: ha firmato per la Nike.

Kauan ha battuto i record di Lionel Messi, che lo ha fatto a 15 anni, e dei suoi connazionali, Neymar (13) e Rodrygo (11). Il campioncino, che di solito indossa le maglie numero 10, 9 o 13, è il gioiello della squadra di futsal (calcetto) Peixe U-9, la stessa squadra da cui provenivano Pelé, Neymar e Rodrygo, fiior di calciatori che il piccolo sogna ovviamente di imitare.

Il doppio pazzesco miracolo del baby portiere del Perù

Ha già raccolto diversi trofei e premi individuali come miglior giocatore nel campionato di calcetto di San Paolo nel 2019. Secondo il quotidiano Estado de Sao Paulo, il contratto di Kauan firmato con la Nike è valido per tre anni con la possibilità di rinnovarlo per altri due. Qualche settimana fa, dall'altra parte del continente sudamericano, era accaduto qualcosa di simile. Youssoufa Moukoko, 16 anni, è diventato diventare il giocatore più giovane nella storia della Champions League. Il Borussia Dortmund, squadra cui appartiene, infatti lo ha iscritto nella lista B, quella riservata ai giovani che sono nel club da almeno due anni e che possono essere presentati all'Uefa fino a 24 ore prima di ogni partita.

Video su questo argomento Cassiano, il nuovo Messi ha 12 anni e ha già detto no al Barça / VIDEO Giulio Bucchi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.