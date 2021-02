Live Non è la D'Urso, "piangerete con Dio". Il figlio di Maradona a valanga contro Luque, il medico di Diego

08 febbraio 2021 a

"Ho conosciuto quel medico. Mio padre aveva un difetto: era troppo buono con tutti”, tuona Maradona jr. Il suo medico avrebbe detto una frase choc: “Il ciccione sta morendo”. Leopoldo Luque e la psichiatra avrebbe scambiato dichiarazioni che lasciano tutti senza fiato. Ora il medico personale del Pipe de Oro è indagato per omicidio colposo. Il medico avrebbe manomesso la cartella clinica. Perché? “Una cosa grave quella della firma”, dice il figlio di Maradona. “E quell’audio è vergognoso”, continua. Che poi dice, con un filo di voce: “Mio padre voleva bene a tante persone, troppe”.

Maradona jr parla senza freni al Live Non è la D'Urso. “Non sembrava, ma mio padre ci teneva alla salute. Questi signori erano pagati da mio padre”, continua. “Ho visto papà a novembre dell’anno prima della pandemia. Lo sentivo sempre. Anche dopo l’intervento stava recuperando”. Dalle ultime notizie, nella casa sarebbero state trovate tracce di droghe leggere sulle superfici della casa. Tutto vero? “In mia presenza mai fatto uso di marjuana”, dice Diego jr.

Il medico Leopoldo Luque poi manda un messaggio al figlio di Maradona: “Ho trattato tuo padre come se fosse il mio”. E arriva la risposta: “Quello che hanno fatto lo piangeranno con Dio. Ma prima c’è la magistratura in Argentina. Ho tanta fiducia”. Anche Cristina Sinagra, ex compagna di Maradona, entra a gamba tesa: “Chi ha sbagliato spero pagherà. Diego non ha più un padre”. A Napoli è spuntato un murales ai quartieri spagnoli in cui si vede Diego jr e il Pibe de Oro. “I miei figli hanno vissuto poco con il loro nonno”, conclude commosso.

