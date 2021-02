Diego Maradona, l'ultima testimonianza-choc: "Pillole nella birra, così lo avvelenavano". Una fine orribile?

17 febbraio 2021 a

"Pillole nella birra per tenerlo buono": questa l'ultima agghiacciante testimonianza su Diego Armando Maradona, morto il 25 novembre scorso nella sua casa a Tigre, in provincia di Buenos Aires. Le rivelazioni e i retroscena sulla sua scomparsa continuano a occupare le prime pagine dei quotidiani argentini. Questa volta a parlare è Griselda Morel, psicopedadoga del figlio più piccolo del Pibe de Oro. L'agenzia Noticias Argentinas ha pubblicato gli stralci della sua testimonianza.

Le parole della donna non fanno che aumentare i dubbi e gli interrogativi sulla morte del calciatore. "Monona (la cuoca di Maradona) mi ha più volte raccontato di come il personale di sicurezza sciogliesse delle pillole nella birra o nel vino - ha detto la testimone -. Lo facevano prima che Maradona andasse a dormire, in modo da tenerlo a bada perché non disturbasse durante la notte". Stando alla psicopedagoga, a volte era proprio lui a chiedere le pillole perché soffriva di insonnia. E ancora: "Loro facevano qualsiasi cosa per lui. Se Diego si alzava alle 9 del mattino con il desiderio di una birra, loro gliela davano".

Secondo la Morel, "già a settembre-ottobre Diego aveva problemi per via dell'alcol. Era così tutti i giorni, tanto che una delle ultime volte che sono stata a visitarlo con Veronica (la ex compagna, e madre del figlio più piccolo di Maradona) era così gonfio in volto da essere quasi irriconoscibile". Poi ha aggiunto: "Una volta lo abbiamo trovato in una stanza che parlava al telefono...solo che l'apparecchio non c'era, stava nella sua immaginazione". La testimone, inoltre, ha puntato il dito contro i due fisioterapisti che si prendevano cura di Maradona: "Gli offrivano continuamente da bere e lo intontivano per fare i loro comodi. Quella casa era ridotta uno schifo, con tanta sporcizia e un frigorifero pieno esclusivamente di alcolici. Diego si lamentava che il bagno era al piano di sopra, e allora loro lo lavavano con un tubo di gomma".

