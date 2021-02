Il Genoa la sfanga al 94' e allunga la striscia positiva: Verona, che beffa atroce

20 febbraio 2021 a

Il Genoa di Ballardini non conosce più sconfitta: contro il Verona è servito un gol a tempo quasi scaduto per strappare un pareggio che ha allungato a sei la striscia di risultati utili dei rossoblu, che sono sempre più lontani dalla zona retrocessione. Ballardini sta facendo un vero e proprio capolavoro in Liguria, trascinando la squadra a +11 dal terzultimo posto occupato dal Cagliari: il tesoretto inizia a essere piuttosto cospicuo, andrà gestito al meglio quando mancano quindici partite al termine del campionato di Serie A.

Il Verona invece ha incassato una beffa non facile da digerire, proprio quando ormai sembrava avere in pugno la seconda vittoria consecutiva per 2-1. E invece la formazione di Juric è stata ripresa da un gol al 94esimo di Badelj: al Genoa va però riconosciuto di non aver mai mollato, riuscendo a pervenire al pareggio al termine di una sfida tutto sommato equilibrata e gradevole.

Ad aprirla era stato Ivan Ilic con un bel gol di sinistro che era valso l'1-0 per gli ospiti. I quali però con una disattenzione grave della difesa a inizio secondo tempo hanno regalato il pari a Shomurodov, bravo ad approfittare di un retropassaggio sbagliato. Il Verona è tornato avanti al 61esimo con Faraoni, che ha raccolto un cross dalla sinistra e lo ha spedito sotto la traversa, ma in pieno recupero è arrivato il 2-2 definitivo di Badelj, che ha raccolto una respinta della difesa e di prima intenzione ha lasciato partire un gran tiro.

