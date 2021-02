Vittorio Feltri, la furia per Atalanta-Real Madrid: "Che schifo, arbitro vergogna. E quei leccac***..."

25 febbraio 2021 a

Una sconfitta che brucia. E che fa rabbia, quella subita dall'Atalanta, impegnata a Bergamo negli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. Sconfitta che brucia e fa rabbia per due ragioni: la prima, la rete-beffa subita all'86esimo minuto di gioco con un destro da fuori ara del difensore Mendy, che è pure mancino. Ma soprattutto la seconda: gli ottanta minuti di inferiorità numerica per il cartellino rosso a Freuler, espulsione davvero molto dubbia, troppo dubbia. Insomma, contro i Blancos, la Dea ha sostanzialmente giocato tutta la partita in inferiorità numerica per una decisione assai rivedibile. Perdere così, insomma, brucia.

Poco Real, ma Atalanta beffata: rosso a Freuler e in 10 per 80 minuti, la Dea cede solo all'86'

E la rabbia di Vittorio Feltri, noto tifoso dell'Atalanta, si riversa sui social. Su Twitter, per la precisione. Il direttore è un fiume in piena. Si parte ovviamente dal commento relativo all'espulsione: "Che vergogna espellere un giocatore dell'Atalanta in quel modo. Partita rovinata. Arbitro da mandare a casa. Che tristezza. Fare il tifo per il Real va bene, ma senza esagerare", cinguetta il direttore. Dunque, in contestazione alla telecronaca di Sky che, comunque, dava un pizzico di legittimità al cartellino rosso, Feltri ha picchiato durissimo: "I telecronisti di Sky sono dei leccac*** del Real. Che schifo".

Gasperini a valanga con l'arbitro: Atalanta ko con il Real, euro-furto?

Ma non solo. Poi c'è anche il tifo e l'orgoglio bergamasco del direttore, che si spende nell'elogio di un'Atalanta che comunque, nonostante la mazzata dell'espulsione, non ha mollato: "Comunque l'Atalanta anche se danneggiata da un arbitro ciucco gioca alla grande mentre il Real sembra il Crotone", riprende Feltri. Ma inesorabilmente si arriva al triplice fischio finale, pochi minuti dopo il gol di Mendy che condanna la Dea: "A Bergamo il Real Madrid e l'arbitro battono vergognosamente l'Atalanta eroica per un gol a zero, mentre i bergamaschi giocavano in dieci per l'espulsione gratuita di un suo grande giocatore, Freuler", conclude con disappunto Feltri. Appuntamento al ritorno, in casa del Real. Tutto è ancora possibile.

