Champions League, Atalanta beffata dal Real Madrid: rosso a Freuler e in 10 per 80 minuti, la Dea cede solo all'86'

Gara storica e amara per l'Atalanta, che perde 1-0 in casa contro il Real Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Partita falsata dall'espulsione per i nerazzurri dello svizzero Freuler, al 17' del primo tempo, per un fallo al limite su Mendy molto contestato dagli uomini di Gasperini. Come se non bastasse, alla mezz'ora la Dea perde anche il suo ariete Zapata per infortunio, sostituito da Pasalic. A quel punto, l'Atalanta si concentra sulla fase difensiva cercando di bloccare i blancos, ben poco brillanti. Unico rischio nel primo tempo una punizione di Kroos, con guizzo reattivo di Gollini.

Nella ripresa il Real prova ad alzare il ritmo, ma i nerazzurri tengono bene fino all'86', quando sempre Mendy con una conclusione a giro da fuori area beffa l'estremo difensore nerazzurro, che vede partire in ritardo il pallone. Appuntamento ora a Madrid: senza il pubblico del Bernabeu, e con una partita, si spera, 11 contro 11, l'Atalanta può ancora impensierire il Real che così "grande" non sembra più essere.

