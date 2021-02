Serie A, il Milan torna a vincere e tiene il passo dell'Inter: Veretout illude la Roma, ma i giallorossi finiscono ko 2-1

28 febbraio 2021 a

Ma quale crisi. Il Milan non intende far tramontare il suo sogno scudetto e all'Olimpico torna al successo superando, con una prova di autorità e di forza, tutto cuore e coraggio, la Roma per 2-1 mantenendo i 4 punti dalla capolista Inter. Il Diavolo ha mostrato il carattere dei giorni migliori conquistandosi meritatamente i tre punti e piegando una formazione giallorossa spenta, senza carattere e personalità che nei primi venti minuti è stata in balia dell'avversario, incapace di reagire.

Il premio di tanto predominio è stato premiato al 42' del primo con un rigore di Kessie arrivato dopo almeno quattro occasioni nitide per il Milan, una traversa e due gol annullati per fuorigioco. Nella ripresa una invenzione di Veretout sembrava dare lo spinto giusto agli uomini di Fonseca per puntare anche al bersaglio grosso ma proprio nel momento migliore dei giallorossi Rebic ha sfruttato l'ennesima errore difensivo della Roma per fare centro e consegnare un successo prezioso al Diavolo, che restituisce fiducia e ambizione.

La Roma, orfana di Dzeko e di un Mkhitaryan in giornata non esaltante, si conferma troppo piccola con le grandi (3 punti su 24) scivolando al quinto posto, fuori dunque dalla zona Champions. Il Milan invece torna a costruirsi il suo campionato magico soprattutto con i successi in trasferta. La Roma si è svegliata tardi, il Milan solido ed efficace, mostra un livello di maturità superiore e continua a sognare.

