Crotone, dopo il ko interno col Cagliari esonerato Giovanni Stroppa: arriva Serse Cosmi

01 marzo 2021 a

a

a

Fatale il ko casalingo contro il Cagliari. Il tecnico Giovanni Stroppa è stato così esonerato dal Crotone. Il club calabrese ha infatti annunciato ufficialmente l'addio all’allenatore lombardo: “Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giovanni Stroppa. Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione in serie A. Il Presidente e la società tutta intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per il prosieguo della carriera”, si legge nel comunicato pubblicato sul sito della società.

Berardi-Caputo, il Sassuolo va e spinge il Crotone verso la B: spunta un nome clamoroso per la panchina

Con Stroppa il Crotone ha raccolto appena 12 punti in 24 giornate. Ultimo posto inevitabile e salvezza sempre più lontana: sono 8 le lunghezze di distanza dalla quartultima posizione occupata dal Torino (che deve anche recuperare una gara). La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta interna contro il Cagliari, altra pericolante, prima di ieri distante appena 3 punti dal Crotone e ora salita a +6. Il 2-0 con cui i sardi si sono imposti in trasferta ha convinto la dirigenza a non procrastinare ulteriormente una decisione della quale si vociferava già da tempo. Si erano fatti i nomi di Walter Zenga e Christian Bucchi.

Juventus, si sblocca Ronaldo e torna la vittoria: doppio CR7 e 3-0 al Crotone, terzo posto con vista sulle milanesi

A prendere il posto dell’esonerato Stroppa sulla panchina dei calabresi, sarà Serse Cosmi, che tornerebbe in panchina in A dopo 9 anni. Secondo Sky Sport il tecnico umbro arriverà in sede stasera, lunedì 1 marzo, per la firma e domani dirigerà il suo primo allenamento: prima sfida da affrontare la terribile trasferta di campionato, mercoledì sera contro l'Atalanta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.