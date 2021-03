Zlatan Ibrahimovic, la confessione della compagna Helena Seger: "In un parcheggio di Malmo, si vede che gli è piaciuto..."

05 marzo 2021 a

Helena Seger è la bellissima compagna di Slatan Ibrahimovic. Ex modella svedese dal carattere combattivo, ha 11 anni in più dell’attaccante del Milan, lo ha conquistato proprio per la sua forza. Zlatan ed Helena stanno insieme dal 2001. Non è stato un colpo di fulmine, racconta lei, "In verità aveva parcheggiato male la sua Ferrari". Tutto accade in un parcheggio di Malmo, qui la Seger fa capitolare Ibrahimovic all'istante. All’epoca lei era una modella molto famosa in Svezia e sgridò il giovane calciatore, che aveva 19 anni ed era alle prime esperienze nel calcio dei grandi, per aver posteggiato male la Rossa. "Aveva messo la sua Ferrari in un modo che impediva alla mia Mercedes di uscire. In maniera abbastanza scontrosa gli ho detto di spostarla subito, si vede che gli è piaciuto".

Così tra i due è scattato l'amore. La ex modella ha spiegato alla rivista Elle che "non è facile vivere con lui" ma ha confessato: "Lo ammetto, neppure con me". Il cognome di Helena, Seger, significa "vittoria" e forse anche per questo piace così tanto a Zlatan: "Credo di piacere a Zlatan perché gli tengo testa, anch’io ho un background importante e ho costruito la mia carriera con tanto sacrificio".

I due non sono sposati e nessuno deve chiamare Helena "la signora Ibrahimovic". Lei ci tiene ad essere semplicemente la sua compagna. Helena lo ha spiegato così: "Un matrimonio potrebbe disturbare il mio senso di indipendenza. Non voglio essere etichettata semplicemente come la moglie di un giocatore, oppure la miss di un concorso di bellezza. Credo che la gente non sappia quanto ho studiato, lavorato e lottato".

Una tipa tosta insomma. Che però ha seguito il suo uomo ovunque, da Amsterdam a Milano, da Barcellona a Parigi, passando anche per Torino e Manchester, fino agli Stati Uniti. Ora Helena e i due figli vivono in Svezia: "È lì che mi aspetta con i nostri due figli, Maximilian e Vincent di 14 e 12 anni", ha detto Ibra. Pare che tra i due ci sia un patto. Quando lui laserà il calcio si occuperà dei ragazzi.

