Coronavirus, Marco Bogarelli stroncato a 64 anni: addio all'ex presidente di Infront, "re dei diritti tv" del calcio italiano

Mondo del calcio e dello sport in lutto: Marco Bogarelli è morto a 64 anni per Covid. Ex presidente di Infront Italia, è stato uno dei manager più influenti e decisivi negli ultimi 20 anni del pallone italiano, al centro della disputa dei diritti tv e degli sviluppi mediatici e organizzativi dell'"industria-calcio". Era stato contagiato dal coronavirus una decina di giorni fa e ricoverato a Milano: fatale la polmonite che lo ha aggredito, rendendo vane le cure del personale sanitario.

Bogarelli era non a caso considerato dagli addetti ai lavori "il re dei diritti tv". Era stato il primo a portare in Italia le partite e lo spettacolo della Nba americana, nei primi anni Novanta del secolo scorso, lanciando una vera e propria Nba-mania. Erano i tempi di Michael Jordan, Charles Barkley e Shaquille O'Neal e in fondo, anche nel calcio, niente da quel momento sarebbe più stato come prima.

Con la fondazione di Media Partners, il manager ha di fatto inaugurato una nuova gestione dei diritti televisivi in campo sportivo, non solo calcistico. Nel 2006 Media Partners viene integrata da Infront e Bogarelli, alla guida di Infront Italy, diventa protagonista assoluto e player dominante dei diritti televisivi legati al pallone. La società diventa advisor di vari club di punta e della stessa Lega di Serie A, fino alla stagione in corso. Nel frattempo il presidente lascia nel 2016, diventando consulente e, dallo scorso ottobre, socio di minoranza del Mantova calcio. Un'avventura umana e sportiva troncata ora dal Covid, che lo ha colpito ancora in giovane età.

