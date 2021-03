Striscia la notizia, Andrea Pirlo e il "video esclusivo" prima di Juventus-Benevento: "Giocatori storditi"

23 marzo 2021 a

Prosegue il momentaccio della Juventus, che dopo l'uscita dalla Champions League contro il Porto perde contro il Benevento 1-0 in casa e, forse, esce anche dalla lotta per lo scudetto. Sul banco degli imputati c'è l'allenatore esordiente Andrea Pirlo, e Striscia la notizia manda in onda la sua versione dei fatti. Il video "esclusivo" del mister dagli spogliatoi prima della gara contro i campani è un deepfake gustosissimo, ovviamente, ma secondo Gerry Scotti mostra quello che a suo dire è il motivo della performance insufficiente in campo domenica pomeriggio: "I giocatori erano storditi dalle freddure di Pirlo!". E se il vero Pirlo è quello di Striscia, come dare loro torto?

Il mister, taciturno e dal ritmo "rallentato", si scalda solo quando può scherzare un po' coi suoi uomini. E così dai consigli tattici pre-gara "Uno-due, uno-due", si passa velocemente al "Un, due, tre stella!", con Bonucci eliminato che recrimina: "Mi ha spinto Chiellini!". Poi Pirlo si fa serio e invita i ragazzi a vincere, "così ci avviciniamo all'Inter. Ma non avviciniamoci troppo, sennò quelli ci impestano...". E via di auto-applauso e risata singhiozzante.

"Mi è venuta così, mi ricordo della freddura che mi diceva sempre Pippo Inzaghi (oggi allenatore proprio del Benevento, guardacaso) ai tempi del Milan. Un amico dice all'altro: so che hai dormito con mia moglie. Risposta: Non è vero, non mi ha fatto chiudere occhio". Attimo di silenzio, poi Pirlo esplode: "L'ho capita adesso... Si vede che russava troppo". La battuta è vecchia. Un po' come la gloria della Signora in questa stagione un po' balbettante.

