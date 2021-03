Valentino Rossi e il regalo da nove milioni di euro: ecco il suo ultimo yacht

23 marzo 2021 a

Valentino Rossi ha assistito al varo del suo nuovo yacht Sanlorenzo X88. Il motociclista non era presente, ma ha assistito in videoconferenza la consegna dell’imbarcazione, dopo l’allestimento e le prove in mare, che dovrebbe avvenire a maggio. "Con una lunghezza di 26,7 metri, una larghezza di 7,2 e una velocità massima di 23 nodi, l’ SX88 è caratterizzato dalla timoneria posizionata esclusivamente sul flybridge, così da lasciare maggior spazio e più soluzioni modulari nel ponte principale", scrive la Gazzetta dello Sport.

L'imbarcazione è di colore bianco e ha un costo base di 4,5 milioni di euro, ma che con le personalizzazioni volute da Valentino sia salito fino a 9 milioni. La Gazzetta non ha la certezza del prezzo esatto e parla di indiscrezioni, ma a prescindere da personalizzazioni o no, il costo è comunque rilevante. La scelta dei cantieri navali Sanlorenzo. fatta da Valentino, è lungimirante visto che "realizzano yacht dal 1958 e rappresentano la ‘boutique’ della nautica grazie ad una produzione limitata di pochi yacht all’anno, progettati e costruiti secondo le richieste, lo stile e i desideri di ogni singolo armatore".

Per questo il campione della MotoGP si è rivolto a questa azienda. Il nuovo yacht dovrebbe essere battezzato Titilla III, sulla scia dei nomi delle due precedenti imbarcazioni del Dottore. Sostituirà il Titilla II (prima il Titilla), scafo più volte ripreso nelle immagini dei gossip nelle estati degli ultimi anni del 9 volte iridato.

