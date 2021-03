McLaren, Ricciardo e Lando Norris tremano: "Contratto firmato". Chi arriva nel team, scenari clamorosi

27 marzo 2021 a

In Formula 1 è sempre caccia al "nuovo" Lewis Hamilton. Non potrebbe essere altrimenti: tutti vogliono il più forte. E il britannico, da anni, lo è. Ora, Lewis, potrebbe essere arrivato alla sua ultima stagione: rumors sempre più insistenti suggeriscono che, nel caso in cui vincesse il suo ottavo mondiale, al termine dell'anno potrebbe ritirarsi. Anche perché i rapporti con la Mercedes si sarebbero un poco incrinati sull'ultimo rinnovo.

Ma, si diceva: il nuovo Hamilton. Bene, la McLaren pensa (o meglio, spera) di averlo individuato. Il team di Woking - in grande ascese e considerato tra i più forti di questa stagione - ha infatti messo sotto contratto il campione europeo di karting in carica Ugo Ugochukwu. Segni particolari? Ha tredici anni, proprio come il sette volte campione del mondo all'epoca in cui venne preso sotto l'ala protettiva di Ron Dennis, e proprio come Hamilton è di colore. Insomma, molti segni "premonitori".

Ugochukwu ha già vinto diversi titoli in patria e in Europa e ora verrà seguito nei prossimi passi nelle "ladder series" del motorsport dalla McLaren: Daniel Ricciardo e soprattutto Lando Norris sono avvertiti, tra pochi anni potrebbero avere un fortissimo rivale in casa. "Abbiamo seguito con interesse i progressi di Ugo e, non appena se ne è presentata la possibilità, non abbiamo esitato a siglare un accordo. Ora possiamo concentrarci nel dargli tutto il sostegno necessario per poter dimostrare il suo potenziale", ha fatto sapere la McLaren.

Da par suo, il piccolo Ugo ha commentato con emozione: "Sono onorato di aver firmato per un team così prestigioso in una fase ancora iniziale della mia carriera. Avere il sostegno della McLaren è fantastico, è il sogno di ogni giovane pilota. Ora sono concentrato sulla mia crescita come pilota professionistico. Avere la McLaren al mio fianco mi aiuterà in pista e fuori". Sarà davvero lui il prossimo Hamilton?

